Mit jeweils zwölf Gold- und Silbermedaillen sowie zehn „Bronzenen“ war der ULC Riverside Mödling bei den NÖ-Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und U18 wieder in bestechender Form.

Heraus stach dabei Anja Dlauhy, die schon seit Wochen in Top-Form agiert und auch diesmal abräumte: Gold im Hoch- (1,60 Meter) und Weitsprung (5,06) sowie mit Leonie Bisanz, Pauline Leger und Maxima Krause in der 4x100 Meter Staffel. Dazu kamen noch zwei Silbermedaillen über 100 und 200 Meter Hürden. Staffelkollegin Pauline Leger verpasste über 400 Meter indes nur knapp den Vereinsrekord, Gold war ihr in 65,57 Sekunden aber dennoch nicht zu nehmen. Außerdem freute sich der ULC über ein doppeltes „Triple“: Julia Millonig holte sich über 800 Meter (AK) den Sieg vor Fiona Schmid und Stephanie Schrotter.

privat Leonie Springer (mitte) qualifizierte sich mit der ÖLV Staffel (Lena Pressler, Katharina Mahlfleisch, Magdalena Lindner und Antonia Kaiser) für die U20-EM.

Auch im Hochsprung der U18, wo Dlauhy siegte, bestand das Podest nur aus Mödlinger Athletinnen: Die Zwillinge Leticia (2.) und Mireille Scherr landeten auf den Stockerlplätzen dahinter. Auch die männliche Jugend hatte allen Grund zum Jubeln: Markus Grau sprintete über 100 und 200 Meter zu Gold, Tobias Lugstein war über 400 Meter der Schnellste. Auch die Staffel über 4x100 Meter in der Aufstellung Chinomnso Nnamdi, Grau, Lugstein und Daniel Muster war nicht zu schlagen und gewann in 45,14 Sekunden den Titel.

Die letzte Goldmedaille der U18 holte sich Nnamdi im Weitsprung. Eine Erfolgsmeldung gab es auch von der ÖLV-U20-Staffel: Antonia Kaiser, Magdalena Lindner, Katharina Mahlfleisch und ULC-Athletin Springer schafften in 45,94 Sekunden (4x100 Meter) auf Anhieb das erforderliche Limit für die U20-Europameisterschaft.