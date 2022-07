Der schnellste Österreicher aller Zeiten kommt aus Perchtoldsdorf

Werbung

Es ist geschafft: Markus Fuchs darf sich schnellster Österreicher aller Zeiten nennen. Nach seinem Saisoneinstieg Ende Mai sahen nicht nur Experten eine realistische Chance für Fuchs, sich dieses Jahr den Uralt-Rekord über 100 Meter zu sichern. Der Rekordmarke von 10,15 Sekunden – im Jahr 1988 von Andreas Berger erzielt – war Fuchs in St. Pölten mit 10,17 Sekunden so nahe wie seit 2010 niemand mehr gekommen.

Nach neun Versuchen, die dem Rekord teilweise sehr nahegekommen waren, sollte es beim zehnten Start für das Aushängeschild des ULC Riverside Mödling endlich so weit sein – 18 Jahre, nachdem er seine Leichtathletikkarriere begonnen hatte. Und das im Rahmen eines kleinen Leichtathletik-Meetings in Eisenstadt.

Im Vorlauf war der Wind wie in der Schweiz wieder zu stark. Bei +3,1 Meter pro Sekunde lief Fuchs 10,08 Sekunden. Später am Abend flaute der Wind etwas ab, war jedoch noch leicht da. Fuchs erwischte den Start perfekt und fand einen ausgezeichneten Rhythmus.

Überglücklich. Für den strahlenden Markus Fuchs durfte ein Foto mit seiner Rekordzeit nicht fehlen. Foto: ÖLV/ Philipp Unfried

Bei Überquerung der Ziellinie blieb die Zeit nach 10,15 Sekunden stehen. Fuchs konnte somit den bestehenden österreichischen Rekord egalisieren und darf sich als schnellster Österreicher aller Zeiten bezeichnen. Als Nebeneffekt unterbot er mit seiner Zeit auch noch das Limit von 10,16 Sekunden für die Europameisterschaft in München.

Das nächste Ziel ist es den Rekord noch einmal zu verbessern und alleiniger Rekordhalter zu sein.“ Markus Fuchs

„Ich hatte die ganze Saison schon das Gefühl, dass ich so eine Leistung in mir habe. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat, nachdem ich ein paar Mal knapp vorbeigeschrammt bin. Das nächste Ziel ist es, den Rekord noch einmal zu verbessern und alleiniger Rekordhalter zu sein. Nun geht es für den nächsten Trainingsblock nach Zürich zu meiner Trainingsgruppe, um mir den letzten Schliff für die EM in München zu holen“, jubelte Fuchs nach seiner Top-Leistung.

Viele sehen Fuchs ohnehin als alleinigen Rekordhalter. Denn Berger wurde drei Jahre nach seinem Rekord des Dopings überführt. Dennoch hat seine Zeit in den Leichtathletik-Annalen Bestand.