Duo visiert Olympia an

Eine enorme Dichte an Qualität kommt auf die Besucher in der Leichtathletikarena Eisenstadt zu, wenn am 26. Juli die diesjährigen Raiffeisen Austrian Open über die Bühne gehen. „Weltmeister, Olympiasieger und Europameister werden am Start sein. Wir erwarten hier in Eisenstadt die größte Leichtathletik-Weltklasse-Dichte in Österreich der letzten beiden Jahrzehnte“, ist Veranstalter Rolf Meixner, Mastermind der Leichtathletikarena und Chef sowie Coach der Leichtathletik Akademie Eisenstadt, schon voller Vorfreude.

Auf die Athleten wartet eine Top-Gelegenheit, bei diesem Bronze-Meeting Punkte für die Weltrangliste zu sammen und sich für Großevents zu empfehlen – neben den direkten Qualifikations-Zeitlimits für Großevents ist vor allem die Platzierung in der Rangliste ein zweites, wesentliches Kriterium. Hier wollen die heimischen Athleten , die regelmäßig auch die bekannt schnelle Anlage in Eisenstadt zu Trainings- und/oder Wettkampfzwecken nutzen und ihre Vorzüge schätzen, erste oder sogar entscheidende Schritte setzen – möglicherweise schon in Richtung Qualifikation für Olympia 2024 in Paris.

Die gebürtige Hainburgerin und mittlerweile in Laxenburg lebende Victoria Hudson ist seit 2021 neue österreichische Speerwurf-Rekordhalterin. Sie kam im Vorjahr bei der EM in München ins Finale, 2021 nahm sie schon an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Die Quali dafür gelang ihr in Eisenstadt mit ihrem Rekordwurf von 64,68 Meter, für die diesjährige WM in Budapest waren 64,05 Meter das Ticket, ebenfalls in Eisenstadt geworfen. „Ich verbinde mit dieser Anlage einfach, dass große Weiten möglich sind.“ Warum das so ist? „Der Boden etwa ist gut, weil er relativ hart ist und den Druck schnell weiterleiten kann. Zudem kann man den Wind gut nützen, weil man von beiden Seiten werfen kann. Die Rahmenbedingungen sind top.“ Um das Ticket für Paris und so ihre zweite Olympia-Teilnahme direkt zu lösen, braucht es 64,20 Meter. Ein besonders gute Voraussetzung für Hudson ist auch die Statistik: Ihre fünf weitesten Würfe gelangen Hudson jeweils in Eisenstadt. Im Vorfeld sagt die 27-Jährige: „Ich freu mich auf Eisenstadt – die beste Wurfanlage der Welt und die Wahnsinns-Stimmung.“

Ebenfalls voller Vorfreude ist auch der Perchtoldsdorfer Sprinter Markus Fuchs, seit 16. Juni 2022 schnellster Österreicher aller Zeiten. Da egalisierte er in Eisenstadt mit 10,15 Sekunden den österreichischen 100 Meter-Rekord. 2023 konnte er im Juni seinen Rekord beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten mit 10,08 Sekunden noch verbessern. Nun soll auch die Quali für die WM im August 2023 in Budapest und für Olympia in Paris 2024 gelingen. Dafür nötig ist das direkte Limit von 10,00 Sekunden oder eine Weltranglisten-Top-56-Platzierung mit Ende Juli 2023 für die WM oder Ende Juni 2024 für Olympia. In erster Linie kann Eisenstadt da vor allem für die indirekte Quali über die Rangliste ein wesentlicher Faktor werden, gibt es doch zahlreiche Punkte zu holen. Aber auch die Laufbahn könnte vielleicht gar die 10,00 Sekunden als Direktquali zulassen. „Sie sieht nicht nur schnell aus, sie ist auch enorm schnell“, weiß der 27-jährige Athlet die Vorteile zu schätzen, stellt aber auch klar: „Die direkte Norm ist eine brutale Zeit, da sind erst vier hellhäutige Läufer weltweit darunter gelaufen.“ Der Fokus liege auf der Quali über die Weltrangliste, „ich bin mir auch sicher, dass ich das schaffen kann“. Auch wenn es freilich genial wäre, wenn die ominöse 9-Komma-Zeit fallen würde, wie „Fastfox“, so wird Fuchs in der Szene auch genannt, klarstellt. „Letztes Jahr war schon ein Hammer-Meeting. Hier gibt es die schnellste Bahn und die geilste Stimmung, ich freue mich schon sehr.“