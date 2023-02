Entfesselte Mödlinger in der Linzer Tips Arena

Werbung

„On fire“ waren die Athletinnen des ULC Riverside Mödling bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften der U20 und Allgemeinen Klasse in der Linzer Tips Arena. Anja Dlauhy überzeugte mit persönlichen Bestleistungen im Kugelstoß (9,89 Meter) und Weitsprung (5,72 Meter), die auch eine neue persönliche Punkthöchstzahl im Fünfkampf zur Folge hatten (3.885). Die 20-Jährige holte damit Silber und streifte ihre erste Mehrkampfmedaille in der Allgemeinen Klasse ein.

Nicht minder erfolgreich verlief der Wettkampf für Emily Kotzian, (2.770) die mit Bronze in der U20 überraschte. In vier von fünf Disziplinen erzielte Kotzian neue Bestleistungen, nur 38 Punkte fehlten letztlich auf die Silbermedaille. Zum Drüberstreuen holten Dlauhy und Kotzian dann mit U18-Teamkollegin Mara Müller auch noch Gold in der Fünfkampf-Teamwertung.

Positive Resultate lieferten die ULC-Athleten auch in den Rundläufen und Stoßbewerben der U20 ab. Christina Halla lief mit einer persönlichen Bestleistung (25,86 Sekunden) zu Silber über 200 Meter. Trainingskollege Chinomnso Nnamdi verpasste über die selbe Distanz hingegen nur knapp Silber, holte in 23,04 Sekunden Platz drei. Für die dritte Medaille des Meisterschaftstages sorgte Geher-Spezialistin Stefanie Strutzenberger, die über 3.000 Meter Bahngehen ihren Hausrekord um 29 Sekunden verbesserte (16:56 Minuten) und Silber in der AK holte.