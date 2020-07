Die vierte von fünf Austria Top Meeting-Stationen gab’s am Wochenende in Graz Eggenberg. Über die 100 Meter startete der Perchtoldsdorfer Markus Fuchs erstmals in der heurigen Serie. Eine Verletzung hatte kurzfristig einen Start in Eisenstadt verhindert.

In Graz lief der 24-jährige der Konkurrenz erwartungsgemäß davon, siegte in 10,44 Sekunden. „Es ist fantastisch, so schön rein zu starten, ich habe mich selbst ein bisserl überrascht“, freut sich Fuchs schon auf die nächsten Wettkämpfe.

Ganz nebenbei war es Fuchs’ schnellster Einstieg in eine Freiluftsaison. Den ersten ULC-Doppelsieg in der Geschichte des ULC Riverside Mödling sicherte Chukwuma Nnamdi in 10,73 Sekunden.

Im 100 Meter-Sprint der Frauen schafften es Leonie Springer und Maxima Krause ins Finale. Dort belegte Springer in 12,34 Sekunden Platz sieben. Krause in 12,43 Sekunden Rang acht. Über 200 Meter lief Christina Halla in ihrem ersten Jahr in der U16-Klasse 26,76 Sekunden. Über 100 Meter Hürden belegten Pauline Leger und Anja Dlauhy die Plätze drei und vier in der U18-Klasse.

Auch in den Kinderklassen waren die Mödlinger stark. Lea Kassl siegte in der U12 über 60 Meter und im Weitsprung, wurde Zweite im Vortexwurf. Karem Ahmed gewann in der U12 über 60 Meter und im Weitsprung. Bei den Älteren zeigte Nikola Jörgl mit Bronze über 60 Meter und im Weitsprung auf.

Der 13-jährige Raphael Pöstinger verbesserte sich im Weitsprung auf 4,49 Meter. Der Paukenschlag folgte mit dem Vortex. Pöstinger verbesserte seinen Rekord um 17 Meter auf 55,81 Meter.

Damit holte er den Sieg vor seinem Zwillingsbruder Nicolas Pöstinger (51,44 Meter).