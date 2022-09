Haller-Rekord bei ULC-Erfolg bei Österreichischen Meisterschaften

Werbung

Für den ULC Riverside Mödling stand in Götzis die letzte große Österreichische Nachwuchsmeisterschaft des Jahres am Programm. Von Wettkampfmüdigkeit war bei den Mödlinger Athleten nichts zu sehen.

Stolze Rekordhalterin. Leonie Haller und Trainerin Victoria Schreibeis feierten die 51,13 Meter im Speerwurf. Foto: FotoÖLV/Martina Albel

16 Medaillen erbeutete die ULC-Riege in Vorarlberg, hinzu kamen weitere Top-Sechs-Platzierungen. Aus dem Kollektiv, das 6x Gold, 3x Silber und 7x Bronze ergatterte, stach Leonie Haller heraus. Sie holte im Speerwurf nicht nur Platz eins, sondern stellte mit einer Weite von 51,13 Metern auch noch einen neuen österreichischen U16-Rekord auf. Auch Anja Dlauhy glänzte einmal mehr in dieser Saison und holte Doppel-Gold: Die Traiskirchnerin war über 100 Meter Hürden in starken 14,37 Sekunden nicht zu schlagen.

Dazu kam Platz eins mit der 4x100 Meter- Staffel, wo sie mit Pauline Leger, Maxima Krause und Muriel Wohlrab am Start war. Leger konnte sich ebenso eine zweite Goldmedaille neben der Staffel sichern, schlug über 400 Meter Hürden (U20) zu. In der U16 siegten zudem Christoph Gruber (100 Meter) und Nicola Schönauer (300 Meter Hürden).