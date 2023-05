Historischer zweiter Platz für Mödlings Damenmannschaft

In Amstetten wurde der Vereinstitel in der Allgemeinen Klasse ausgefochten. Dabei sorgte die Damenmannschaft mit Platz zwei – erstmals in der Vereinsgeschichte des ULC Riverside Mödling – für die große Überraschung des Meisterschaftstages.

Zu Beginn fand sich die Damenmannschaft noch am Ende des Feldes. Mit dem Speerwurf sollte die Aufholjagd beginnen. Leonie Haller warf in ihrem ersten Wettkampf starke 44,13 Meter. Damit setzte sie sich mit Anhieb auf Platz drei der ewigen ULC-Bestenliste. Die nächsten Big Points steuerte Anja Dlauhy im Weitsprung bei. Mit 5,71 Meter landete sie auf dem zweiten Platz. Über 1.000 Meter lief Klara Dünser zu einem fünften Platz.

Selina Müller verbesserte sich im letzten Versuch des Kugelstoßbewerbs noch auf den vierten Platz (10,93 Meter). Dlauhy sollte nach dem Weitsprung auch über 100 Meter Hürden weitere wichtige Punkte holen. U18-Athletin Nikola Jörgl war das erste Mal in einem Einzelbewerb über 400 Meter im Einsatz. Im ersten von zwei Zeitläufen lief Jörgl zu Platz drei und blieb mit 59,32 Sekunden direkt unter der 60-Sekunden-Schallmauer. Vor der abschließenden 4x100-Meter-Staffel lag das ULC-Team auf Platz vier, es fehlten nur zwei Punkte auf das Podium.

Die bis zu diesem Zeitpunkt in Führung liegenden St. Pöltenerinnen schieden mit einer ungültigen Übergabe aus. Das ULC-Quartett mit Jörgl, Dlauhy, Maxima Krause und Muriel Wohlrab holte sich den Disziplinensieg (48,16 Sekunden). Ein Blick auf den Gesamtstand: Punktegleichstand zwischen ULC Riverside Mödling und DSG Wien. Den Ausschlag gaben am Ende die Einzelplatzierungen.

Zusätzlich zu den bereits genannten waren Anna Winter, Emily Kotzian und Leonie Bisanz beteiligt. Das ULC-Männerteam landete in der Endabrechnung auf dem sechsten Platz.