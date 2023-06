Kassl und Ondrich mit Gold

Die U14-Gruppe des ULC Riverside Mödling hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem wahren Erfolgsgaranten entwickelt — so auch in Schwaz.

Bereits im Vorjahr belegte Lea Kassl den zweiten Platz und musste somit dieses Jahr zum engsten Kreis der Goldanwärterinnen gezählt werden. Vor dem abschließenden Crosslauf, in welchem Kassl erneut Favoritin war, konnte sich die 13-Jährige nur noch selbst schlagen. Mit guten 4:10,44 Minuten lief sie ihrem bereits vierten österreichischen Meistertitel (nach 2x Gold im Crosslauf, 1x Gold mit der Fünfkampf Mannschaft) entgegen. Mit 4.010 Punkten hatte Kassl am Ende 380 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte. In der ewigen ÖLV-Bestenliste liegt sie nun auf Platz vier und ist die erst fünfte Athletin, die über 4.000 Punkte schaffte.

Lily Mila Revilla-Trübestein lieferte wie Louise Caguimbal einen sehr guten Mehrkampf ab. Revilla-Trübestein beendete den Mehrkampf mit persönlicher Bestleistung von 2.831 Punkten auf Platz 21. Caguimbal wurde mit Saisonbestleistung von 2.372 Punkte 45. Zusammen mit Einzelsiegern Kassl schafften die drei Mädchen den Sprung auf das Mannschaftspodest. 9.213 Punkte waren für eine vielumjubelte Bronzemedaille gut.

Bei den Burschen zeigte Lukas Ondrich auf, holte Gold. Der Crosslauf war anders als bei den Mädchen kein Triumphlauf, sondern ein Kampf bis zum letzten Meter. In der Endabrechnung – Zittern war notwendig – hatte Ondrich mit 3.493 Punkten die Nase vorne. Mit 9.353 Punkten jubelten Ondrich, Daniel Guttman und Damien Nussbaumer über Gold in der Mannschaft.