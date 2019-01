Nachdem Markus Fuchs bereits vorletztes Wochenende das Ticket für die Hallen-EM in Glasgow löste, legte der Sprinter des ULC Riverside Mödling beim Erima Athletics-Meeting nach. Fuchs unterbot neuerlich das Limit und egalisierte mit einer Zeit von 6,70 Sekunden über 60 Meter sogar seine bisherige Bestzeit.

„Jetzt muss eine Zeit unter 6,70 her, am Liebsten wäre es mir bei einem internationalen Meeting“, gibt der Perchtoldsdorfer die Marschrichtung vor. Für die Hallensaison hat sich Fuchs die Marke von 6,65 Sekunden als Ziel gesetzt – im Idealfall erreicht er diese Anfang März in Glasgow.

Markus Fuchs bei seinem Sprint über 60 Meter: Beim Erima-Athletics Hallenmeeting blieb die Perchtoldsdorfer Sprint-Rakete neuerlich unter dem EM-Limit. | ÖLV/Alfred Nevsimal

Der 23-Jährige war aber nicht der einzige ULC-Athlet, der beim Erima-Meeting überzeugte. Andreas Meyer kratzte mit 6,92 Sekunden an seiner persönlichen Bestleistung von 6,88 Sekunden. Über 200 Meter näherte er sich in 22,15 Sekunden seiner persönlichen Bestleistung ebenfalls weiter an. Ebenso in ausgezeichneter Form präsentierten sich Levin Gottl über 60 Meter (7,07 Sekunden) und Manuel Peczar über 400 Meter (50,93 Sekunden), die beide persönliche Bestleistungen erzielten.

Auch die Youngsters gaben ordentlich Gas: Muriel Wohlrab verbesserte ihren Hausrekord über 60 Meter von 8,19 Sekunden auf 8,13 Sekunden. Wesentlich deutlicher viel die Steigerung über 200 Meter aus. Nach dem Debüt in der Vorwoche pulverisierte die Mödlingerin ihre persönliche Bestleistung um mehr als 1,2 Sekunden und belegte als U16-Athletin im U20-Bewerb mit 26,53 Sekunden den zweiten Platz.

Lisa Lenhart – wie Wohlrab erst 13 Jahre jung – gelang auch ein großer Schritt nach vorne. Mit 26,87 Sekunden blieb auch sie unter der 27-Sekunden-Schallmauer. Zwischen den beiden lag mit Pauline Leger noch eine weitere Mödlingerin, die in 26,65 Sekunden ebenfalls über eine Bestleistung jubeln durfte. Bei Leger war es nach 8,23 Sekunden über 60 Meter ebenfalls der zweite Rekord des Tages.