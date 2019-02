Seit Montag ist Markus Fuchs im Wettkampfmodus. „Vorher hab ich versucht, die Hallen-EM zur Gänze auszublenden“, sagt der 23-jährige Mödlinger. Bei den Titelkämpfen in Glasgow hofft Österreichs schnellster Mann auf eine „Nachtschicht“. Nämlich zumindesten auf einen Start im Semifinale über 60 Meter am Samstagabend.

„Ich bin heiß auf den Wettkampf, will unbedingt das Q für qualified auf der Anzeigentafel lesen.“ Mit 6,65 Sekunden hat der Sprinter heuer schon einen Paukenschlag gesetzt, nur drei Österreicher waren in der Leichtathletikhistorie schneller. „Die Meetings und die Vorbereitung waren gut, jetzt will ich durchstarten.“ Die Devise des ULC-Athleten: In der Ruhe liegt die Kraft. Am Freitag steht noch einmal ein kurzes Aktivieren auf dem Programm, ansonsten geht‘s darum, den Kopf freizubekommen. „Ruhe finden, Beine hoch und einen Ausgleich schaffen. Ich brauche das, war vor wichtigen Wettkämpfen auch schon im Theater oder im Kino“, nennt Fuchs sein „Vorbereitungsgeheimnis“. Und: Der richtige Sound gehört vor dem Start natürlich auch dazu. „Ich versuche, den Wettkampf zu visualisieren, alle Abläufe, das Publikum.“

"Wir ergänzen uns super"

Seit Herbst ist Fuchs in seiner Trainingsgruppe in der Südstadt der „Hahn im Korb“. Österreichs Spitzensprinterin Alexandra Toth trainiert an seiner Seite unter Coach Viktoria Schreibeis. „Wir ergänzen uns super. Die Trainerin ist der Ruhepol, Alex steckt voll Power und motiviert mich“, fühlt sich der Niederösterreicher „sehr wohl in der Mädelsrunde“.

Nun gilt’s die Früchte zu ernten. Die Formkurve passt, von Woche zu Woche gelang‘s ihm ein paar Hundertstel „herauszukitzeln“. Auch im Freien – das WM-Limit (10,00) ist „eine Hausnummer, 15 Hundertstel unterm Österreich-Rekord. Das bleibt vorerst ein Fernziel.“