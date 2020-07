Was für ein Wochenende für den ULC Riverside Mödling: an verschiedenen Orten purzelten Vereins- und Landesrekorde.

privat Auf dem Weg zur nächsten Bestmarke: Selina Müller war in Leibnitz nicht zu stoppen.

Schauplatz Regensburg: Bei der „Laufnacht“ in Bayern schaffte Marcel Tobler die 1.500 Meter erstmals unter vier Minuten (3:56,96 Minuten), holte damit Rang zwei in der U20-Wertung, wie auch Vereinskollegin Amelie Brunner über 800 Meter (2:17,57). Ebenfalls am Podest: Tabea Schmid in der AK W14 über 800 Meter (2:23:16).

Schauplatz Wien: Einen Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere erreichte auch Anja Dlauhy: Sie schaffte beim WLV Sommermeeting als erste Mödlingerin überhaupt, die Marke von 1,70 Meter im Hochsprung zu knacken. Eine „Schallmauer“ durchbrach auch Livia Varga: Sowohl über 100 als auch über 200 Meter stellte die Athletin neue persönliche Bestleistungen auf. Über 100 Meter blieb die 16-Jährige erstmals unter 13 Sekunden (12,94). Auch Julia Millonig zeigte mit 2:55,69 über 1.000 Meter auf – eine Zeit, die sie seit 2016 nicht mehr gelaufen ist.

Schauplatz Leibnitz: Beim Siebenkampf-Wochenende in Steiermark zeigte sich vor allem Selina Müller in unfassbarer Verfassung: Über beide Tage verteilt erbrachte die 16-Jährige in der U18-Klasse in vier von sieben Disziplinen neue Bestleistungen. Am Ende standen bei Selina Müller 4.772 Punkte zu Buche, was einer Verbesserung des alten NÖ-U18-Rekords um fast 200 Punkten entspricht. „Ich wusste, dass sie gut in Form ist“, jubelte Coach Manfred Muster.