Schnell, schneller, ULC Riverside Mödling: Bei den Freiluft-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt führte über 100 Meter kein Weg an Mödling vorbei. Mit Levin Gottl, Chuk Nnamdi, Andreas Meyer und Markus Fuchs standen gleich vier Mödlinger Athleten im Finale der besten Acht.

In diesem ließ Fuchs nichts anbrennen und siegte in 10,38 Sekunden und unterstrich somit auch seine gute Form im Hinblick auf die in knapp zwei Wochen startenden Europameisterschaften in Berlin. Meyer sicherte sich in 10,88 Sekunden Bronze, Nnamdi und Gottl rundeten als Vierter beziehungsweise Siebenter das starke Ergebnis ab.

Im 4x100 Meter Staffelbewerb folgte dann die logische Fortsetzung. Schon in den letzten beiden Jahren konnte keine Staffel den Mödlingern das Wasser reichen – und an der Dominanz sollte sich auch heuer nichts ändern.

ULC-Staffel verpasst NÖ-Rekord hauchdünn

Mit einer Zeit von 41,05 Sekunden brachten Gottl, Meyer, Nnamdi und Fuchs das Staffelholz in neuer ULC-Vereinsrekordzeit über die Ziellinie. Bitter: An der ersten 40-Sekunden-Zeit in Österreich seit elf Jahren schrammten die Mödlinger somit nur knapp vorbei. Auf den NÖ-Rekord fehlten gar nur 0,02 Sekunden.

Doch das war es noch nicht mit den Mödlinger Erfolgsmeldungen. In dem seit Jahren spannendsten und besten Hochsprungwettkampf bei Staatsmeisterschaften schrammte der Hochsprung-Newcomer Ben Henkes in seinem vierten Wettkampf nur um einen Fehlversuch an seinem ersten Staatsmeistertitel bei den „Großen“ vorbei. Nach gültigen Versuchen über alle Höhen – bis inklusive 1,94 Meter – begann der Wettkampf sehr gut.

Starkes Comeback. Lena Millonig (r.) feierte mit dem Vizestaatsmeistertitel ein nahezu perfektes nationales Comeback nach Verletzungspause. | ÖLV

Nach einem Fehlversuch über 1,97 Meter folgten zwei gültige über 1,97 Meter und dann auch über zwei Meter. Bei der neuen Bestleistungshöhe von 2,03 Meter benötigte der Schüler des SRG Maria Enzersdorf zwei Versuche, um den Vereinsrekord von Alexander Dengg und Stefan Koberger zu egalisieren. Für Ersteren war bei exakt zwei Meter Schluss. Dengg holte somit Platz vier, für Henkes bedeutete der Hausrekord Platz zwei und die Silbermedaille. Nur je ein Fehlversuch über 2,03 Meter machte am Ende den Unterschied zwischen Gold, Silber und Bronze aus.

Silber für Millonig und Newcomer Henkes

Ebenso spannend war das Rennen über 5.000 Meter der Frauen. Nach einer langen Verletzungspause geht es bei Lena Millonig – Viertplatzierte der letztjährigen U20-EM – stetig bergauf. Bei den Staatsmeisterschaften gab die 20-jährige Mödlingerin ihr Comeback auf nationaler Ebene. Mit der Duathlon-Spezialistin Sandrina Illes gab es auch einen packenden Zweikampf um Gold. Nach Führungsarbeit von Illes übernahm Millonig auf der zweiten Rennhälfte mehr und mehr das Kommando.

Auf und davon. ULC-Athlet Andreas Meyer übergibt das Staffelholz an Levin Gottl. | ÖLV

Kein Versuch half um das Duo zu sprengen und eine Vorentscheidung herbeizuführen. Deswegen lief alles auf einen Zielsprint der beiden Damen hinaus. Millonig ging als Führende auf die Zielgerade, Illes hatte jedoch noch ein paar Körner mehr im Köcher. Millonig musste sich nach einem starken Rennen in 16:47,54 Minuten knapp geschlagen geben – es sollten nur 0,32 Sekunden fehlen. Silber und ULC-Vereinsrekord ließen die Freude aber überwiegen.