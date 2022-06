Mödlinger Duo in neuen Sphären

Werbung

Beim ULC Riverside Mödling kommt man aktuell aus dem Feiern nicht mehr heraus. Zwei Akteure sorgten zuletzt für ganz besondere Jubelstimmung: Lena Millonig und Markus Fuchs.

Millonig legte nach ihrem Staatsmeistertitel mit persönlicher Bestzeit über 3.000 Meter Hindernis nach und gewann auch beim IFAM Oordegem in Belgien. Die 24-Jährige blieb dabei erstmals unter der Zehn-Minuten-Marke (9:59,21) und stellte damit die aus österreichischer Sicht zweitschnellste je gelaufene Zeit auf. Nur Andrea Mayr lief 2008 über die Distanz schneller (9:47,61). Millonig hat bereits Lust auf mehr: „Ich habe in den nächsten Rennen bestimmt die Chance und das Potenzial, meine Zeit noch etwas runterzudrücken.“

Fuchs schaffte Vergleichbares. Der 26-Jährige sprintete beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten in 10,17 Sekunden zum Sieg über 100 Meter. Mit dieser neuen persönlichen Bestleistung fehlen Fuchs nur mehr zwei Hundertstelsekunden auf den ÖLV-Rekord von Andreas Berger. Detail am Rande: Berger wurde 1993 des Dopings überführt. Gleichzeitig stieß Fuchs auf Rang sieben der Europa-Rangliste vor – die Qualifikation für die EM ist also nur mehr Formsache.

Der Perchtoldsdorfer war naturgemäß aus dem Häuschen: „Mit einer 10,10er-Zeit gehört man zur europäischen Spitze. Ich habe die letzten beiden Jahre megaviel in meine Karriere investiert, das ist jetzt der Lohn dafür.“ Und dann räumte der ULC auch noch im Nachwuchs ab: Bei den U14-Mehrkampfmeisterschaften gingen die Siege in allen ausgetragenen Bewerben nach Mödling.