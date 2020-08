Schon eine Woche vor den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt zeigten sich die Athleten des ULC Riverside Mödling in Top-Form. Bei den NÖ-Landesmeisterschaften der U18 und Allgemeinen Klasse im Wiener LAZ holten die Mödlinger nicht weniger als 39 Medaillen – 14 davon glänzten in Gold.

Und obwohl das gesamte Team brillierte, stachen einige Akteure heraus. Allen voran sorgten die U18-Mädels für Furore. Pauline Leger, Maxima Krause, Muriel Wohlrab und Livia Varga spulten als Staffel die 4x100 Meter so schnell herunter wie noch keine NÖ-Mannschaft zuvor: Der seit 18 Jahren bestehende Rekord wurde auf 48,62 Sekunden verbessert. Daneben gab es aber noch einige weitere Medaillen in anderen Disziplinen zu bejubeln.

ULC-Frauen fast überall eine Klasse für sich

Auch die Burschen waren „on fire“: Chinomnso Nnamdi, Daniel Muster und Daniel Seidl zeigten sich für sechs Medaillen verantwortlich. Am erfolgreichsten war U18-Athlet Nnamdi mit einem Landesmeistertitel über 100 Meter sowie Silber über 200 und 400 Meter. In den Laufbewerben der Allgemeinen Klasse waren wiederum die ULC-Frauen eine Klasse für sich: Lediglich über die Distanzen von 100 und 5.000 Meter standen Läuferinnen anderer Vereine am obersten Podestplatz.

Das Wochenende rundeten dann die ULC-Männer ab: Chukwuma Nnamdi, Markus Grau, Andreas Meyer und Tobias Lugstein verteidigten erfolgreich ihren Staffel-Titel.

Auch Christian Steinhammer zeigte sich nach seinem Höhentrainingslager in St. Mauritz in bestechender Form, war über die Distanz von 5.000 Meter unbezwingbar.