Rekordmann Fuchs sprintet zu EM-Limit

Sprint-Ass Markus Fuchs konnte bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in der Linzer Tips-Arena einen weiteren Meilenstein erreichen. Der Wahl-Brunner, welcher im Winter vom ULC Riverside Mödling zur Union St. Pölten wechselte, sprintete über 60 Meter in 6,61 Sekunden zu einem neuen NÖLV-Rekord und zur direkten Qualifikation für die EM. Die Norm für die Europameisterschaft liegt bei 6,63.

Markus Fuchs buchte das Ticket für die EM. Foto: Ipkovich

Gleich dahinter landete Ex-Vereinskollege Andreas Meyer-Lux, der seinen Hausrekord auf 6,78 Sekunden verbesserte. Neben Meyer-Lux konnten die ULC-Athleten acht weitere Medaillen gewinnen. Herausragend war der Auftritt von Samuel Szihn, der im Weitsprung schon im ersten Versuch mit 7,45 Meter ein Ausrufezeichen setzte. Letztlich sollte sich keiner der Konkurrenten annähern können und Szihn durfte den Staatsmeistertitel feiern. Die Laufspezialisten Tabea Schmid und Marcel Tobler schlugen jeweils doppelt zu. Schmid gewann in der U18 Silber über 1.500 und über 3.000 Meter. Auch Tobler feierte über 800 Meter einen zweiten Platz in der Allgemeinen Klasse, über 1.500 Meter legte er dann Bronze nach. Für eine kleine Überraschung sorgte Muriel Wohlrab: Die ÖLSZ-Schülerin gewann über 200 Meter ihre erste Medaille in der Allgemeinen Klasse, holte ebenso Bronze.