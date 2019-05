ULC Riverside Mödling Weitspringer Samuel Szihn legte nach seinem erfolgreichen Saisoneinstieg mit 7,38 Metern in Deutschland nach. Beim B&S Chrono Classics in Weinheim segelte der 18-Jährige gleich in seinem ersten Versuch auf 7,40 Meter und knackte somit das für die U20-Europameisterschaft erforderliche Limit.

Doch Szihn hatte noch nicht genug und steigerte sich im zweiten Versuch abermals: 7,49 Meter. Nach einem dritten Versuch (7,24) beendete Szihn den Bewerb frühzeitig, um sich für die kommenden Herausforderungen zu schonen. Was blieb, war neben dem geschafften U20-EM-Limit und dem Sieg in seiner Disziplin auch ein neuer ULC-Vereinsrekord sowie eine Sprungweite, die in Österreich seit sieben Jahren kein U20-Athlet mehr schaffte. Außerdem liegt Szihn nach diesem Wochenende auf dem vierten Platz der U20-Jahresbestenliste.

Doch Szihn war nicht der einzige, der in Weinheim Top-Leistungen erbrachte. Leonie Springer sprintete im Vorlauf über 100 Meter zu 11,95 Sekunden. Die Vösendorferin stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf, lief als erste ULC-Athletin überhaupt eine Zeit unter 12 Sekunden. Springer fehlen damit nur noch fünf Hundertstelsekunden auf das U20-EM-Limit. Sprint-Ass Markus Fuchs brauchte für die 100 Meter 10,44 Sekunden, noch beachtlicher war die Leistung über 200 Meter: Beim Saisondebüt über diese Strecke verbesserte er seine persönliche Bestleistung auf 20,84 Sekunden – dritter ULC-Vereinsrekord an diesem Wochenende.