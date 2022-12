Tobler glänzt bei internationalem Debüt

Werbung

Für ULC Riverside Mödling-Athlet Marcel Tobler ging es heuer steil nach oben. Die Krönung folgte kurz vor dem Jahresende. Denn eine gute Freiluft-Saison und Platz zwei bei der Staatsmeisterschaft brachten dem 21-Jährigen die Teilnahme an der U23-Crosslauf-Europameisterschaft in Turin ein.

Es war zugleich der erste internationale Auftritt Toblers, große Zurückhaltung gab es beim Liesinger aber deshalb nicht. Nach der ersten Rennhälfte lag Tobler noch auf Rang 55, von da an sollte es im Ranking nur mehr aufwärtsgehen. Nach fünf von sechs Runden hatte sich Tobler auf Rang 45 vorgearbeitet, diesen verteidigte der ULC-Athlet auch bis ans Ende des 8.000 Meter langen Rennens.

Tobler in U23 bester Österreicher

Die Strecke legte der ULC-Athlet in 25:12 Minuten zurück – ein respektables Debüt. Auch, weil die Rahmenbedingungen keine leichten waren. ÖLV-Sportdirektor Hannes Gruber meinte etwa: „Ich habe nun über 20 Crosslauf-Europameisterschaften gesehen, aber eine so schwere, anspruchsvolle Strecke hatten wir sehr selten. Er (Tobler, Anm.) kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein.“ Tobler selbst war erfreut, blieb aber zugleich bodenständig: „Es war sehr anspruchsvoll. Ich bin ziemlich genau da gelandet, wo ich mich gesehen habe.“

Tobler war jedenfalls der ÖLV-Lichtblick in der U23 und bester Österreicher. Teamkollege Sebastian Frey, der Tobler bei der Staatsmeisterschaft noch auf Rang zwei verwies, landete diesmal mit Rang 58 (25:48) hinter seinem internen Konkurrenten.