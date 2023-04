ULC-Athleten glänzen in St. Pölten

Die Leichtathletik-Freiluftsaison 2023 hat begonnen: Zum Auftakt stand das alljährliche Erich-Racher-Gedächtnismeeting, in dessen Rahmen die NÖM Langstaffel ausgetragen wurden.

Gleich fünf von acht Staffeln des ULC Riverside Mödling konnten einen Platz auf dem Podium einnehmen. Die 3x1.000 Meter-Staffel der männlichen U16, in der Besetzung Karem Ahmed, Simon Wildfeuer und Lucas Gschier, siegte mit einer Endzeit von 9:30,24 Minuten mehr als zehn Sekunden Vorsprung. Die zweite Goldene holte sich die U18-Staffel der Mädchen über 3x800 Meter. Klara Dünser eröffnete das Rennen souverän, übergab an Lilly Mila Revilla-Trübestein. Schlussläuferin Nicola Schönauer ließ nichts anbrennen und holte den U18-Titel mit der schnellsten 3x800 Meter-Zeit aller Altersklassen (7:49,98 Minuten) nach Mödling.

Weitere Silbermedaillen sicherten sich die U18-Jungs in der Besetzung Manuel Hein, Daniel Guttman und Simon Ritzer (9:32,003 Minuten) und die Männer ebenfalls über 3x1.000 Meter. Dort zeichnen sich Manuel Peczar, Jakob Walzhofer und Marcel Tobler in 8:15,14 Minuten für Edelmetall verantwortlich. Die Frauenstaffel, die mit Angela Bauer, Stephanie Schrotter und Tabea Schmid besetzt war, sicherte sich in einem spannenden Bewerb die Silbermedaille. Auf Gold fehlten am Ende 37 Hundertstelsekunden.

Schönauer und Ondrich mit Ausrufezeichen

Das zuvor ausgetragene Erich-Racher-Gedächtnismeeting brachte zum Saisonauftakt einige kleine und einige große bis sehr große Überraschungen mit sich. Für das Ausrufezeichen schlechthin sorgten die U18-Mächen über 300 Meter. Nicola Schönauer stürmte im ersten Antritt in diesem Jahr zu fantastischen 40,40 Sekunden. Damit verbesserte sie den NÖLV-U18-Rekord gleich um ganz 31 Hundertstelsekunden. Vereinskollegin Christina Halla setzte ihr erfolgreiche Hallensaison im Freien nahtlos fort. Sie blieb in 40,78 Sekunden fast eineinhalb Sekunden unter ihrer alten Bestleistung und lief die drittschnellste niederösterreichische U18-Zeit aller Zeiten über 300 Meter.

Die Sprintabteilung des ULC Riverside Mödling präsentierte sich in St. Pölten ohnehin bestgelaunt. Die 100 Meter wurden vier Mal ausgetragen, die 60 Meter zwei Mal. Sechsmal kamen die Sieger aus Mödling. Lucas Gschier blieb erstmals unter der 12-Sekunden-Marke und zeigte mit 11,68 Sekunden auf. Christoph Gruber siegte als U16-Athlet in der U18-Klasse – ebenfalls mit neuer persönlicher Bestleistung (11,43 Sekunden). Halla siegte in 12,67 Sekunden bei den U18-Mädchen. Auch sie lief persönliche Bestleistung. Ein neues Siegergesicht hat man in St. Pölten gesehen. Jasmin Ungersböck sprintete in ihrem ersten Wettkampf überhaupt die 100 Meter der U16-Mädchen in 13,03 Sekunden und siegte. In der U14-Klasse wurden 60 Meter-Sprints ausgetragen. Lea Kassl siegte bei den Mädchen in starken 8,28 Sekunden. Noch höher einzuschätzen war die Zeit von Lukas Ondrich, der in 7,72 Sekunden eine Leistung zeigte, die man nicht oft sieht. Erst vier U14-Athleten in ganz Österreich waren jemals schneller gelaufen.