ULC erobert den Titel im Siebenkampf

Für eine der letzten österreichischen Staatsmeisterschaften begab sich eine kleine Abordnung des ULC Riverside Mödling nach Klagenfurt. Die drei Siebenkämpferinnen und ein Zehnkämpfer eroberten zwei Goldene und erzielten drei Mehrkampfbestleistungen.

Am ersten Tag wurde Anja Dlauhy im U23-Bewerb gehörig gefordert. Nach guten 14,45 Sekunden zum Auftakt über 100 Meter Hürden ließ sie passable 1,63 Meter im Hochsprung und 9,31 Meter im Kugelstoß folgen. Zum Abschluss des ersten Tages setzte sie sich nach 25,98 Sekunden auf den Zwischenrang 1. Diesen gab sie am zweiten Tag mit einem guten Weitsprung (5,45 Meter) und einem soliden Speerwurf (31,29 Meter) und dem 800 Meter-Lauf nicht mehr her. Mit 4.702 Punkten hatte Dlauhy am Ende knapp 900 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

In der U20-Klasse, die mit den gleichen Gewichten wie die U23 und die Allgemeine Klasse operierte, zeigte Emily Kotzian einen ausgezeichneten Siebenkampf. Nach verhaltenem Beginn über 100 Meter Hürden nahm ihr Siebenkampf Fahrt auf. Es folgten gute 1,54 Meter im Hochsprung sowie 10,14 Meter im Kugelstoß. In den folgenden drei Disziplinen folgten weitere gute Leistungen. Mit einer kämpferischen Leistung im abschließenden 800 Meter-Bewerb sicherte Kotzian den sechsten Platz in der U20-Wertung ab. Obendrauf gab es mit 3.512 Punkten eine persönliche Bestleistung zu bejubeln.

Im Verbund mit Lea Vancl, die in der U20-Klasse den zehnten Platz belegte, durfte das Damentrio erstmals in der ULC-Vereinsgeschichte über den Mannschaftstitel der Frauen jubeln. Mit 11.120 Punkten verpasste das Trio den ULC-Vereinsrekord um lediglich 5 Punkte. Der Jubel über die Goldmedaille war dennoch riesengroß. Als Einzelkämpfer war Daniel Muster in der Altersklasse U23-männlich unterwegs. Muster startete mit gleich drei persönlichen Bestleistungen in den ersten Tag: 11,80 Sekunden über 100 Meter, 6,43 Meter im Weitsprung und 11,03 Meter im Kugelstoß. Den starken ersten Tag beschloss er mit 1,64 Meter im Hochsprung und 56,12 Sekunden über 400 Meter. Der zweite Tag begann mit einem Schreckmoment. Den Sprint über 110 Meter Hürden absolvierte Muster nach einem groben Schnitzer in 18,57 Sekunden. Hin zum Stabhochsprung nahm er auf dem Weg einen guten Diskuswurf mit. In seiner Spezialdisziplin egalisierte Muster seine persönliche Bestleistung und den ULC-Vereinsrekord. Nach dem Speerwurf und dem abschließenden 1.500 Meter-Lauf hatte er 5.410 Punkte auf seinem Konto. In der Endabrechnung belegte er den sechsten Platz in der Allgemeinen Klasse sowie den vierten Platz in der U23-Klasse.