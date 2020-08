34 Medaillen holte ULC Riverside Mödling bei den U16- und U20-Landesmeisterschaften in der Südstadt, 14 davon glänzten in Gold und gleich vier davon baumelten um den Hals von Markus Grau. Der 18-jährige Sprinter siegte über 100, 200, 400 und 4x100 Meter. Chinomnso Nnamdi wurde über 100 Meter Zweiter, Tobias Lugstein über 400 Meter Dritter.

Die U20-Mädels standen der Burschen um nichts nach. Maximilia Krause gewann Gold über 200 Meter und Silber über 100 Meter. Pauline Leger angelte sich Gold über 400 Meter Hürden und Bronze im Weitsprung. Anja Dlauhy siegte im Hochsprung vor Mireille Scherr. Einen ULC-Doppelsieg gab es in der 4x100 Meter-Staffel. Muriel Wohlrab lief in der U16 zu Platz eins über 100 und 300 Meter. Silber wurde es über 80 Meter Hürden.

Über 800 Meter führte Marcel Tobler einen Doppelsieg vor Manuel Peczar an. Leticia Scherr war in der U20 über 100 Meter Hürden am schnellsten. Larissa Matz war über 5.000 Meter eine Klasse für sich. Abgerundet wurde die Mödlinger Medaillenparty von Lea Vancl, die im Stabhochsprung in der U16-Klasse zu Gold katapultierte.