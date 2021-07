Es war ein Start außer Konkurrenz bei der Österreichischen U18-Meisterschaft, der Anja Dlauhy am allerletzten Abdruck das Ticket für die U20-Europameisterschaft im estnischen Tallinn bescherte. „Es war für mich kein Muss, dass ich mich qualifiziere“, machte sich die Traiskirchnerin keinen Druck.

Nach dem erbrachten Limit war sie natürlich umso glücklicher, immerhin ist es für Dlauhy die erste Qualifikation für ein internationales Großereignis. Die letzten Tage waren trainingsintensiv. „Ein gezielter Aufbau war aber nicht möglich, weil das Limit eben so spät gekommen ist“, schildert Dlauhy, die die NÖ-Landesmeisterschaft vor eineinhalb Wochen zum Formcheck nutzte. Ihren EM-Wettkampf bestreitet die Mehrkämpferin am Donnerstag und Freitag.

„Wir Athleten sind in einer Corona-Blase, ich darf also nicht einmal mit meinen Eltern reden.“ Anja Dlauhy über die Vorschriften bei der U20-EM

Dabei soll die Leistung im Vordergrund stehen: „Ich bin auf der Nennliste Nummer 24 von 26 Teilnehmerinnen“, steht für Dlauhy Erfahrung sammeln an erster Stelle: „Eine Platzierung nehme ich mir nicht vor. Ich möchte in jeder Disziplin in die Nähe meiner Bestleistung kommen, dann sind die Top 20 möglich.“

Mit ihr reisten die Eltern als moralische Unterstützung mit nach Estland. Vor Ort wird es aber keinen direkten Kontakt zu einander geben. „Wir Athleten sind in einer Corona-Blase, ich darf also nicht einmal mit meinen Eltern reden.“

Die Vorschriften sind nach wie vor relativ straff. So stand vor dem Abflug ein PCR-Test an. Nach der Ankunft im Baltikum gibt es eine weitere Testung, „danach jeden zweiten Tag noch einmal berichtet“, Daluhy, die ihr bisheriges Karrierehighlight auf sich zukommen lässt: „Ich war bei so etwas noch nie dabei, habe deshalb eigentlich keine Erwartungen, wie es wird.“