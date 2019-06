Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen war der U18-Bundesländervergleichskampf fest in niederösterreichischer Hand. Der ULC Riverside Mödling – mit 13 Athleten im NÖ-Team vertreten – hatte daran einen gewichtigen Anteil.

Amelie Brunner und Tobias Lugstein holten über 400 Meter jeweils einen zweiten Platz, steuerten wichtige Punkte bei. Brunner landete auch über 800 Meter auf Rang zwei, verbesserte in beiden Disziplinen ihre Bestzeit. Über 200 Meter war zudem Markus Grau als Zweitplatzierter erfolgreich. Anja Dlauhy war gleich in vier Bewerben im Niederösterreich-Trikot am Start: Im Hochsprung und mit der 4x100 Meter Staffel landete sie jeweils auf dem zweiten Platz. Ein Ausrufezeichen setzte zudem Chinomnso Nnamdi im Weitsprung: Mit 6,14 Metern steigerte er seine Bestleistung um einen halben Meter. Von ihrer besten Seite präsentierte sich auch die wurfstarke Selina Müller. Müller kam im Kugelstoßen als U16-Athletin auf den guten sechsten Platz und konnte mit 11,53 Meter den alten Vereinsrekord zum wiederholten Male in dieser Saison übertreffen. Im Speerwurf der U18-Klasse gab sie ihr Debüt mit dem schwereren 500-Gramm-Speer. 33,37 Meter kamen in die Endwertung, was direkt den Vorstoß auf Platz drei in der ewigen U18-Bestenliste des ULC bedeutete.

Erfreulich war auch das Comeback von Pauline Leger nach längerer Verletzungspause: Die 16-Jährige debütierte über 400 Meter erfolgreich, verbesserte sie den U18-Vereinsrekord doch um mehr als fünf Sekunden auf 65,56 Sekunden.