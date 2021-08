Zuletzt standen beim TTC Guntramsdorf die traditionellen Vereinsmeisterschaften am Programm, die zugleich eine ideale Saisonvorbereitung darstellen sollten.

Zahlreiche Spieler nutzten die Chance, um vor dem Meisterschaftsstart noch ein paar Duelle zu absolvieren. Wiederum führte der Weg aber nicht an zwei Herrschaften vorbei: Marius Mandl und Daniel Matviychuk. Bundesliga-Ass Mandl setzte sich in der Finalgruppe gegen Thorsten Huber und Wolfgang Schuber durch. Matviychuk sicherte sich bei den Nachwuchsspielern bereits zum dritten Mal in Serie den Titel. Sportdirektor Gerhard Zöchmeister war zufrieden und gratulierte dem Duo: „Zwei würdige Vereinsmeister! Auch wenn ein paar Spieler leider absagen mussten, war es wieder ein tolles Turnier.“

Erfolgreicher Auftritt bei Staatsmeisterschaft

Gute Figur machte der TTC Guntramsdorf auch bei der Staatsmeisterschaft – und zwar in Person von Dominik Habesohn und Daniela Magerle. Habesohn erkämpfte sich mit Partner Simon Pfeffer Gold im Doppel-Bewerb und holte sich auch noch mit Magerle Bronze im Mixed-Doppel ab. Zum Bundesliga-Auftakt treffen die Herren am kommenden Sonntag auf die SG St. Veit/Hainfeld.