Admira hängt Schlusslicht Altach nach 2:0 im "Ländle" ab

Roman Kerschbaum (8.) per Elfmeter-Nachschuss und Marlon Mustapha (49.) trafen in einer mitunter ruppigen Partie zu Beginn beider Halbzeiten für die Gäste. Die große Chance auf den Ausgleich vergab Atdhe Nuhiu, der mit einem Elfmeter an Andreas Leitner scheiterte (38.). Altach gastiert in der letzten Runde des Grunddurchgangs kommende Woche in Salzburg, der Rückstand auf die Admira dürfte nicht kleiner werden. Die Maria Enzersdorfer sind zu Hause gegen die Austria im Einsatz.

Die Spieler beider Teams zeigten vor Anpfiff Friedenssymbole und hielten auch Kärtchen mit der Aufschrift "Peace" in die Höhe. Das Kellerduell nahm schnell Fahrt auf. Nach etwas mehr als 30 Sekunden gab es nach dem ersten Foul schon Diskussionen, ehe Gianluca Gaudino nach einem Eckball mit einer Abwehraktion mit gestrecktem Bein Lukas Malicsek traf. Schiedsrichter Andreas Heiß ließ weiterspielen, nach VAR-Intervention sah er sich die Szene aber noch einmal an und entschied zurecht auf Strafstoß. Tino Casali erriet die Ecke, wehrte den Ball aber nach vorne ab - Kerschbaum hatte Glück.

Bei Altach zeigten die Umstellungen nur langsam Wirkung. So begann Nuhiu als Solospitze anstelle des laut Magnin nicht ganz fitten Christoph Monschein, Kapitän Jan Zwischenbrugger war erstmals im Frühjahr dabei. Die Hausherren agierten nach dem frühen Rückstand aber sehr verunsichert. Die Abwehr wirkte unsortiert, Casali rettete gegen den völlig frei stehenden Stefano Surdanovic mit einem Reflex (16.).

Es blieb turbulent. Zunächst lag der Ball schon im Admira-Tor, Heiß sah aber ein Vergehen von Nuhiu im Luftduell mit Admira-Torhüter Leitner (19.). Eine umstrittene Entscheidung. Monschein kam für den angeschlagenen Gaudino, ehe der VAR für Elfer Nummer zwei sorgte. Kerschbaum hielt Nosa Edokpolor am Trikot zurück, Heiß schritt wieder zum Monitor und zeigte auf den Punkt. Nuhiu scheiterte mit seinem schwach geschossenen Versuch jedoch an Leitner. Die Altacher waren nun ebenbürtig, ein Ausrutscher von Casali hätte die Bemühungen kurz vor dem Pausenpfiff jedoch beinahe zunichtegemacht. Der Schlussmann rutschte nach einem hohen Ball aus, konnte aber noch vor der Linie klären.

Die Admira lag in Summe verdientermaßen voran und schaffte nach Seitenwechsel schnell die Vorentscheidung. Nach einem Gegenstoß ging Mustapha an den zögerlichen Zwischenbrugger und Nanizayamo vorbei und schloss elegant ab. Es passte in die Altacher Misere, dass Nanizayamo nach seinem Rettungsversuch verletzt vom Feld musste. Die Herzog-Elf verwaltete danach die Führung. Nur einmal kam Altach einem Treffer noch nahe, Monscheins Abschluss aus spitzem Winkel klatschte von der Innenstange ins Feld zurück (81.). Der Negativlauf der Rheindörfler wird auch vom Torverhältnis untermauert: 1:18 lautet dies nun aus den letzten neun Partien.