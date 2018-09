Die letzten österreichischen Nachwuchsmeisterschaften der Saison 2018 in Dornbirn waren für den ULC Riverside Mödling ein voller Erfolg. Acht Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen gab es zu bejubeln. Die herausragenden Leistungen im Detail:

Maxima Krause und Chuk Nnamdi. Krause sprintete über 100 Meter zu Gold und knackte in 12,39 Sekunden den U16-Vereinsrekord – damit schaffte sie auch die Quali für das das „European Festival of Sprint“. Gold und Vereinsrekord gab es für Krause auch mit den Vereinskolleginnen Susanna Halla, Pauline Leger und Livia Varga (50,51 Sekunden) in der Staffel. Zudem holte Krause über 300 Meter Bronze. Auch Nnamdi war über 100 Meter (10,79 ) nicht zu schlagen, brach außerdem mit der U20-Staffel (mit Hermann-Alexander Beckert, Samuel Szihn und Levin Gottl) in 42,50 Sekunden den seit 1981 (!) bestehenden NÖLV-Rekord. Zudem staubte Nnamdi auch über 200 Meter (22,13) Gold ab.

Mittelstreckenspezialisten. Nicolas Schwaiger (800 Meter) und Marcel Tobler (5.000) zeigten jeweils mit einer Silbermedaille auf. Schwaiger legte am Tag darauf Platz zwei über 400 Meter nach, über die selbe Distanz holte Amelie Brunner Bronze. Nicht zu schlagen war hingegen Benjamin Urbaniak in der U16-Klasse: Gold und Vereinsrekord (2:42,23 Minuten) über 1.000 Meter.

Medaillenhamster Leger. Fleißigste Medaillensammlerin für den ULC war Pauline Leger: Neben Gold in der Staffel holte die Brunnerin auch Platz 1 im Hochsprung (1,62 Meter) sowie zwei Silbermedaillen (80 Meter Hürden und 300 Meter Hürden). Den Medaillenreigen komplettierten Chinomnso Nnamdi im Speerwurf (Gold, 49,26 Meter) und Levin Gottl mit Bronze über 200 Meter (22,63).