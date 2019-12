Die Sportlerehrung der Stadt Mödling hat Tradition. Ebenso traditionell waren die Athleten der bei der Ehrung zahlreich vertreten. Insgesamt 34 Fechter erfüllten die Kriterien und wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier von Sportstadtrat Otto Rezac mit Ehrungspokalen und Urkunden prämiert.

Die Fechtunion kann auf ein höchst erfolgreiches Jahr zurückblicken, so waren die Mödlinger in diesem Jahr der erfolgreichste Verein auf nationaler Ebene. Für die Aushängeschilder des Vereins geht es auch noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer 2020. Obfrau Birgit Grasnek meint: „Ich bin zuversichtlich, dass auch ein Mödlinger mit nach Japan fahren könnte.“ Doch nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch machte die Fechtunion Schlagzeilen. Zuletzt fanden in der Südstadt drei internationale Turniere unter Mödlinger Schirmherrschaft statt.

Nicht minder erfolgreich waren die Cracks von J.Stettner Badminton Mödling. 14 Spieler erfüllten die Ehrungskriterien der Stadt. Neben den sportlichen Ehrungen gab es auch Anerkennung für ein Vereinsurgestein. Wilhelm Neubauer ist seit 50 Jahren als Mitglied beim Verein aktiv. Dafür wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft bei J.Stettner Badminton Mödling verliehen.