Squash: Internes Duell auswärts

Weil sich die Union Styriasquasher aus der Bundesliga zurückzogen, stand für das Einser-Team der NV Squash Union Mödling nur ein Spiel in Linz am Programm. Kurios: Dieses fand gegen die interne Konkurrenz der 2. Mannschaft statt. Jakob Dirnberger, Marcus Greslehner, Georg Stoisser und Mike Haunschmid setzten sich dabei souverän mit 4:0 gegen Manuel Kurzweil, Jacky Peychär, Patrick Strobl und Dusan Medakovic durch. Das zweite Team musste hingegen noch gegen den Squashclub Viehausen ran, wo Kurzweil und Co. wiederum klar mit 4:0 gewinnen konnten. Die „Einser-Garnitur“ überwintert somit auf Platz zwei, Team zwei auf dem 4. Rang.