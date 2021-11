Mödlinger Asse vor zwei Schlagerspielen

In Wolfurt gewannen Katrin Neudolt und Co. überraschend mit 5:3. Gegen Abstiegskandidat Feldkirch siegten die Niederösterreicher mit 6:2. Damit sind die Mödlinger auf Halbfinal-Kurs.

Doch wie stark sind sie nun wirklich? Eine Antwort wird die Doppelrunde am Wochenende liefern. Am Samstag geht es auswärts (16 Uhr) gegen Titelverteidiger Traun. Am Sonntag (11 Uhr) empfangen die Mödlinger Tabellenführer Pressbaum zum NÖ-Derby. Beide Gegner stehen nach zwei Spieltagen ebenfalls mit zwei Siegen da.