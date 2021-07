Wer sich die Medaillenausbeute der Schwimmunion Mödling bei der NÖ Landesmeisterschaft, welche in zwei Teilen ausgetragen wurde, ansieht, der kann schnell einmal den Überblick verlieren. Unfassbare 152 Medaillen holte die „SUM“ beim blau-gelben Landesbewerb – 65 in Gold, 46 in Silber und 42 in Bronze.

Mit Moritz Bayer (100m Brust), Valentin Bayer (50m Schmetterling, 50m Brust, 100m Freistil), Nina Gangl (50m Schmetterling, 50m Freistil, 400m Freistil, 50m Brust, 100m Rücken, 100m Freistil) und Flora Klimesch (200m Schmetterling, 200m Lagen, 100m Freistil) stellt die SUM gleich mehrere NÖ Landesmeister. Die Mödlinger Damenstaffeln konnten in jeder Disziplin und Altersklasse gewinnen, auch die Herrenstaffeln holten etliche Medaillen nach Mödling. Yaman Aclacamlioglu, Oskar Bayer, Boris Kaiser, Tobias Kerschbaumer, Julia und Isabel Syslo, Viola Schwarz und Kaj Wetzel krönten sich zu Jahrgangs-Landesmeistern. Beeindruckend waren auch die Auftritte der jüngsten SUM-Nachwuchshoffnungen (Jahrgang 2012): Peter Matzka und Amelie Winkler holten bei sämtlichen Starts die Goldmedaille. Ares Djuric, Albert und Dorothea Dorner, Levente Feher, Anna Kocic, Valerie und Felix und Max Haslinger, Viktor Szabo, Johanna Tesch, Nico Weiss und Paulina Winkler waren die weiteren Mödlinger Medaillengewinner.

Südstädter mit 23 Medaillen in der Tasche

Auch bei der Sportunion Südstadt jubelte man über zahlreiche Medaillen: 6x Gold, 9x Silber und 8x Bronze holten die Südstädter. Emma Maurerbauer kürte sich über 50m Rücken zur NÖ Landesmeisterin. Sie schwamm auch zu Bronze über 100m Rücken bei den Juniorinnen. Stark präsentierten sich auch die „Masters“ aus der Südstadt. Alexandra Horn-Lichtenfeld siegte über 50m Freistil und Brust. Philipp Parfitt ließ noch weitere Goldmedaillen über 50m Freistil, Schmetterling und Rücken folgen und sicherte sich Silber über 50m Brust. Daniel Ivanov (3x Bronze), Sebastian Gurtner (2x Silber, Bronze), Kai Lichtenfeld (Silber, 2x Bronze), Jakob Palme (2x Silber), Lukas Mannsberger (Bronze), Thomas John Lichtenfeld (Silber) waren für die weiteren Medaillen verantwortlich. Silber holte jeweils auch die 4x50m Lagen- sowie die 4x50m Freistil-Staffel der Südstädter.