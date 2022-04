Motocross-Comeback in Sittendorf

Werbung

Sittendorf hat in Österreich die längste Motocross-Tradition und gilt heute noch als das „Mekka“ des Motocross-Sports. Nicht weniger als 39 Weltmeisterschaften und mehr als 20 Jahre Staatsmeisterschaften prägen die Geschichte. Auch in diesem Jahr kommen die Motocross-Asse wieder nach Sittendorf und kämpfen in den Läufen zur Österreichischen Staatsmeisterschaft um Siege. Die seinerzeitige WM-Strecke hat bis heute ihr „Kostüm“ behalten, wie OK-Chef Robert Heindl weiß: „Die Passagen und Abschnitte haben sich kaum verändert, aufgrund der Bodenbeschaffenheit ist es für uns auch schwierig, an der Strecke viel zu ändern“.

Kingigadner Steilhang als Schlüsselstelle

Auch das Herzstück des Motocross-Kurses ist wie damals in den WM-Jahren – der „Kinigadner Steilhang“. Dazu müssen die Fahrer auf der Naturrennstrecke am Kreuzriegel auch heuer wieder die Sigi-Bauer-Abfahrt, den Kaisersprung, die Schrägfahrten und Steilhangabfahrt meistern: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir im Jahr 2022 wieder die größte heimische Motocross-Rennklasse – MX OPEN, sowie die 250ccm Klasse – MX 2 und die Jugend- und Juniorenklasse unseren Fans präsentieren können“, so Heindl weiter, der auch heuer wieder bestens von seinen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sittendorf unterstützt wird.

Als Lokalmatador gilt Roland Edelbacher. Der 22-jährige KTM-Pilot aus Schwechatbach bei Alland konnte in Sittendorf bereits mehrmals die Meisterschaftsläufe gewinnen. Heuer wünscht sich der dreifache Österreichische Motocross-MX2-Staatsmeister wieder perfekte Starts, denn damit könnten die nächsten Siege möglich werden: „Die Startgerade in Sittendorf ist sehr lang, wenn man hier gut wegkommt, dann ist sehr viel möglich." Mehr Infos unter mxsportaustria.at.