Den Saisonstart in Estoril hätte sich First Mile-Pilot Lukas Dunner wohl nicht besser erträumen können. „Es ist unbeschreiblich, ich habe mein erstes Autorennen gewinnen können“, war der 17-Jährige nach dem Triumph im Ultimate Cup sprachlos.

privat Lukas Dunner

Nach seinem geglückten Langestrecken-Debüt im letzten November nahm das Wimmer Werkteam den Teenager auch für das erste Rennen der neuen Saison unter Vertrag. Gemeinsam mit Vorjahresmeister Matthias Kaiser und Profi Vincent Capillaire fuhr Dunner der Konkurrenz in Training und Qualifying um die Ohren. Der Österreicher fuhr im Zeittraining sogar die schnellste Runde. Doch der Pannenteufel war in Portugal ständiger Begleiter. Nach dem Training gab‘s einen Motorschaden, nach der Qualifikation ein Missverständnis mit der Rennleitung und die Strafversetzung in die Boxengasse.

Kaiser und Capillaire brausten durch das Feld, übergaben den Wagen auf Platz zwei liegend an Dunner. Der ÖLSZ-Schüler fuhr pro Runde regelmäßig eine Sekunde schneller als die Konkurrenz. Nach einer halben Stunde übernahm er die Führung und gab diese bis zum Rennende nicht mehr her. „Ohne die Jungs von Wimmer Werk wäre das ganz offensichtlich nicht möglich gewesen, daher habe ich dem Team meinen Pokal geschenkt“, kann Dunner sein Glück kaum fassen.