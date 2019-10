Auf Regen folgt Sonnenschein: das gilt emotionell für den Perchtoldsdorfer Max Hofer, denn nach zwei Ausfällen beim vorletzten Saisonstopp schien sowohl der Junioren-Titel im ADAC GT-Masters ebenso in weiter Ferne, wie der dritte Platz in der Gesamtwertung. Doch am Sachsenring gab es für den Perchtoldsdorfer und sein Montaplast by Land Motorsport Team noch ein Happy End.

ADAC Motorsport

Am Samstag stellte der 20-Jährige den Audi auf Platz sechs der Startaufstellung, auf dieser Position übergab der Österreicher auch an seinen deutschen Teamkollegen Christopher Mies, der eine Aufholjagd startete und den Wagen auf Position zwei über die Ziellinie fuhr. Damit übernahm Hofer bereits wieder die Führung in der Junior-Wertung von Ricardo Feller.

"Habe versucht, Platz zwei ins Ziel zu bringen"

Am Sonntag stellte Mies den Audi auf Platz drei der Starttaufstellung ab und übergab als Zweiter an Hofer. Der Youngster pilotierte das Gefährt trotz Bremsproblemen auf Platz drei – das bedeutete auch den dritten Rang in der Gesamtwertung.

„Ich habe natürlich versucht, Platz zwei ins Ziel zu bringen, leider hat mein Speed nicht ganz gestimmt“, analysiert Hofer: „Momentan ist meine Freude wegen des erwähnten Speeds noch etwas gedämpft, aber am Abend werde ich sicher noch mit meinem Partner Christopher Mies, der großen Anteil am Erfolg hatte und dem gesamten Team, bei dem ich mich für die tolle Betreuung bedanken möchte, ausgiebig feiern“, musste das Erreichte bei Hofer noch etwas sacken.