Am Wochenende startete das ADAC GT Masters am Lausitzring in die Saison. Und gleich zum Auftakt fuhr ein Perchtoldsdorfer auf das Siegerteppchen. Der 21-jährige Max Hofer fuhr mit seinem Teamkollegen Christopher Haase beim ersten Rennen auf Platz drei. Das Resultat war umso schöner, da Hofer nur aus der sechsten Reihe startete. Bis zur Rennmitte machte er sechs Plätze gut, übergab als Fünfter an Haase, der die Aufholjagd fortsetzte und mit dem Podest belohnte. „Wir können sehr zufrieden sein. Der dritte Platz kommt fast ein bissel überraschend. Aber wir haben sehr darum gekämpft. Zum Teil war auch das Glück auf unserer Seite“, kommentiert Hofer.

Weniger glücklich verlief Rennen Nummer zwei. Haases Qualifying-Runde wurde von einer gelben Flagge zunichte gemacht. Am Start verlor er einige Positionen. Hofer brachte den Audi schlussendlich auf Platz 14 über die Ziellinie - immerhin noch zwei Punkte für die Meisterschaft, in der Haase/Hofer nach dem ersten Wochenende auf Platz fünf aufscheinen.