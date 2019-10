Ein Wellental der Gefühle durchlebte zuletzt Daniel „Brandy“ Brandner. Im Zuge der Drift Masters European Championship (DMEC) qualifizierte sich der Perchtoldsdorfer bei der fünften Runde Ferropolis (Industriemuseum, Deutschland) für die Top 32.

Dort stand das Duell mit Jack Shanahan an, mit dem sich Brandner ein Kopf an Kopf-Rennen lieferte, ehe das Getriebe kaputt ging – technischer Ausfall. Das Getriebe wurde ausgetauscht und es stand die sechste und letzte Runde der DMEC in Irland an. Die Pannenserie nahm ihre Fortsetzung: Jener Fahrer, der Brandner und dessen Wagen nach Irland bringen hätte sollen, ließ den 28-Jährigen im Stich. Also machte sich Brandner alleine mit dem Kastenwagen inklusive Anhänger und Driftauto auf dem Weg. „In so kurzer Zeit konnte ich keinen Ersatzfahrer finden, 22 Stunden dauerte die Fahrt zum Hafen nach Frankreich, dann 17 Stunden mit der Fähre bis Irland und weitere zweieinhalb Stunden bis zur Rennstrecke Mondello Park“, beschreibt Brandner seine Odyssee.

Doch der Driftsportler ließ sich auch davon nicht bremsen und schaffte es wiederum unter die Top 32 – somit konnte sich Brandner in jedem Rennen der Saison qualifizieren. Zwar war gegen seinen Kontrahenten Stephen Biagioni Endstadion, am Ende blieb dennoch ein starker 17. Gesamtrang. „Mit unserem geringen Budget sind wir die eigentlichen Champions“, strahlte Brandner. Auf die Hiobsbotschaften vor und während den DMEC-Rennen folgte dann aber endlich auch eine positive Nachricht: „Brandy Brandner Drifting“ wurde als offizielle österreichische Nummer eins des Driftsports zu den FIA Motorsport Games in Rom eingeladen, wo neben dem Driftsport unter anderem Medaillen in der Formel 4 oder der TCR Touring Car-Kategorie vergeben werden.