Pröglhof landet auf Platz fünf

Das Team Opel Austria belegt Platz fünf bei der Rallye du Chablais. Mit einem soliden Ergebnis und erneuten wichtigen Powerstage Punkten fährt das Duo rund um den Sittendorfer Luca Pröglhöf und Christina Ettel vom ADAC Opel eRallye Cup in den Schweizer Alpen nach Österreich zurück.

Das in den Bergen scheinbar aufkommende Gewitter gestaltete die Reifenwahl nicht einfach. Mit aufgezogenen Slicks herrschte Platzregen, kurz vor Startzeit des Teams auf Sonderprüfung 3 — ein Problem. Pröglhöf nahm zu viel Tempo heraus und hatte somit am Tagesende bereits zu viel Rückstand zur Spitze aufgefasst und ging mit dem 9. Platz zur Nachtruhe.

Danach standen die anspruchsvollen langen Sonderprüfungen am Programm, dessen Charakteristik dem Team sehr gut lagen und somit die Karten neu gemischt wurden. Zwei Sonderprüfungen mit gesamt 24 km wurden aufgrund schwerer Unfälle der vorausfahrenden Historischen Europameisterschaft, neutralisiert und somit für die Opel e-Corsa nicht gestartet.

Nichtsdestotrotz fühlte sich an Luca Pröglhöf im Auto sichtlich wohler und konnte mit permanenten Top-Fünf Zeiten einige Plätze im Gesamtergebnis wieder gutmachen. Schlussendlich hat das Team mit dem 5. Platz und einer 4. Zeit auf der Powerstage wertvolle 19 Punkte in der Meisterschaft eingefahren und haben damit einen Platz in der ADAC Opel e-Cup Jahreswertung gutgemacht.

„In zwei Wochen findet bereits die nächste Veranstaltung in Frankreich statt. Mein Wunsch an mich selbst und für alle Sponsoren und Fans, endlich einmal von Beginn an ohne Probleme meine Leistung abliefern zu können. Ich verschenke aktuell noch unnötig Zeit, weiß jedoch, wo ich diese liegen lasse und werde daran arbeiten“, so Pröglhöf.