„Keine positiven Tests“, damit kann man sowohl bei Hypo Niederösterreich als auch bei den Perchtoldsdorf Devils Entwarnung geben, nachdem die verpflichtenden Coronatests allesamt negativ ausgefallen sind.

Ab dem Wochenende des 12./13. Septembers, dem Start der WHA, wird es im Bezirk Mödling also wieder Spitzenhandball der Damen zu bewundern geben. Dennoch wird diese Saison nicht mit anderen Spielzeiten zu vergleichen sein: „Vor jedem Training wird bei jeder Spielerin die Temperatur gemessen und kleinere Tests durchgeführt. Dieses Prozedere ist verpflichtend für alle Ligen, in denen ein Meister gekürt wird“, klärt etwa Hypo-Obmann Gerhard Haidvogel auf.

„Vor jedem Training wird bei jeder Spielerin die Temperatur gemessen und kleinere Tests durchgeführt.“ Hypo NÖ-Obmann Gerhard Haidvogel

Und auch in Perchtoldsdorf will man in Zeiten von Corona auf Nummer sicher gehen: „Jede Spielerin hat neben den Fiebertests ein Gesundheitsdatenblatt, auf dem alles genau vermerkt werden soll. Außerhalb des Platzes und der Kabinen wird es bei uns zusätzlich auch eine Maskenpflicht geben“, spricht Perchtoldsdorfs Sportlicher Leiter Philipp Wagner über die Vorsichtsmaßnahmen bei den Devils.

Und in einem ist man sich in der Südstadt sowie in Perchtoldsdorf einig: „Das Wichtigste ist, dass die Saison irgendwie über die Bühne gehen kann. Ein weiterer Abbruch wäre für alle Vereine eine Katastrophe.“

Einige weitere Änderungen bringen die turbulenten letzten Monate für den internationalen Damenbewerb mit sich. So gibt es in der European League nicht genug Nennungen für eine erste Qualifikationsrunde – Hypo steigt also in der zweiten Runde ein und trifft dort auf Molde HK Elite aus Norwegen. „Das ist sicherlich ein attraktiver aber schwieriger Gegner, da die norwegische Liga eine der besten der Welt ist“, weiß Haidvogel, dass das Los kein leichtes ist, fügt allerdings hinzu: „Wenn man sich die restlichen Vereine anschaut, hätte es ohnehin kein leichtes Los gegeben. Der frühe Ligastart und dass wir zum ersten Spieltermin (10./11. Oktober) bereits einige Spiele in den Beinen haben, ist sicherlich kein Nachteil.“

Wie viele Sponsoren gibt es international?

Auch was das Sponsoring betrifft, scheint sich zumindest eine Besserung anzubahnen – ursprünglich wären für die internationalen Bewerbe nur mehr zwei Vereins-Sponsoren erlaubt gewesen – was zu Protesten einiger Vereine führte. Daraufhin hat die EHF diese Regelung für die Qualifikationsspiele aufgehoben, für die Gruppenphase auf bis zu vier Sponsoren erhöht. „So gut wie jeder Verein hat eine Vielzahl an Sponsoren, die natürlich auch in diesen wichtigen Spielen alle vertreten sein wollen. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch immer nicht gesprochen“, hofft Haidvogel, dass der europäische Verband den Vereinen beim Sponsoren-Thema vielleicht noch weiter entgegenkommt.