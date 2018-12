Aktuell könnte es für die Perchtoldsdorf Devils nicht besser laufen. In der laufenden WHA Saison hält man nach zwei Siegen Rang neun der Tabelle – keine Spur von Ehrfurcht also beim WHA-Aufsteiger. Und auch im zweiten Bewerb zeigen die Perchtoldsdorferinnen auf.

Am Wochenende gastierten die Damen aus St. Pölten für das Cup-Achtelfinale in Perchtoldsdorf und auch beim ersten Match der diesjährigen Cup-Saison (in der ersten Runde gab es ein Freilos) präsentierten sich die Devils stark. In den ersten Minuten fand ein Kampf auf Augenhöhe statt - in Minute sechs dann die erste Führung für Perchtoldsdorf, welche nie mehr aus der Hand gegeben wurde – mit einem Vier-Tore-Vorsprung ging es in die Pause.

Nach der Pause konnte St. Pölten den Gastgeberinnen dann aber nichts mehr entgegensetzen – diese führten zeitweise mit bis zu neun Treffern. Am Ende sollte es einen ungefährdeten 36:29-Erfolg und den Aufstieg setzen. „Ein schönes Ergebnis, das Selbstvertrauen geben sollte und bei dem wir nun ganz entspannt auf die Auslosung des Viertelfinales warten können“, gab Devils-Jugendleiter Philipp Wagner Einblicke.

Für Hypo Niederösterreich ging es im Cup-Achtelfinale nach Korneuburg. Die Südstädterinnen ließen dem Bundesligisten erwartungsgemäß wenig Luft zum Atmen und setzten sich klar mit 40:22 durch. Ganz zufrieden sein konnte Hypo-Coach Ferenc Kovacs aber nicht: „Das war nicht unser bestes Spiel. Wir müssen unsere technischen Fehler reduzieren und unsere Defensivleistung verbessern. Dennoch war ich mit der Leistung unserer jungen Spielerinnen sehr zufrieden.“