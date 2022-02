Schmölz-Geschwister an der Spitze

Die Geschwister Yvonne und Simon Schmölz konnten zuletzt bei unterschiedlichen Rennen den obersten Podestplatz erklimmen. Besonders erfreulich war dies für Yvonne Schmölz, die zu Beginn der Saison keine Rennen bestreiten und nur trainieren konnte.

Beim Slalom am Annaberg – der zum NÖ Nachwuchscup zählte – gab es nun den lang ersehnten Sieg für Yvonne Schmölz, die zwei Laufbestzeiten ablieferte. Silvio Schmölz war in der Klasse Kinder 12 beim zum Kindercup zählenden Slalom in Mariensee erfolgreich und holte dort ebenfalls Platz eins.