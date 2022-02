Lizz Görgl und der Kraftkammer-Moment

Wie es ist, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, weiß die Wahl-Mödlingerin Elisabeth Görgl ganz genau. 2010 holte sie in Vancouver in der Abfahrt und im Riesenslalom jeweils eine Bronze-Medaille.

„Für einen Athleten ist das einfach das Nonplusultra. Die Ehre zu haben, seine Nation zu vertreten, das ist schon eine große Geschichte“, streicht Görgl hervor.

Neben den Medaillen bleibt vor allem das Fitnessstudio in Vancouver unvergessen. „Ich hatte vom ersten Tag an die Angewohnheit, hinzugehen. An diesem Ort habe ich mir gedacht, wie cool das ist und wie dankbar ich bin, dass ich unsere Nation vertreten darf. Dieses Gefühl war so stark, das werde ich immer mit Olympia verbinden – dieser eine Moment in der Kraftkammer – dass ich ein Teil davon bin“, schwelgt „Lizz“ in Erinnerungen.

An den Spekulationen, wer für Österreich die heißesten Medaillen-Anwärter sind, will sich Görgl nicht beteiligen. „Großereignisse haben oft eigene Gesetze, derjenige, der am meisten bei sich bleibt, am besten mit dem Druck umgehen kann und sich am Wenigsten mit dem eigentlichen Siegen beschäftigt, hat die größten Chancen. Ich möchte auch keine Favoriten nennen und damit Druck weitergeben.“