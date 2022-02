Lukas Pachner: Flachländer mit Medaillentraum

Kaltenleutgeben darf sich Hoffnungen auf eine Medaille bei den olympischen Winterspielen machen. Denn der 30-Jährige Snowboardcrosser Lukas Pachner fährt für die SU Kaltenleutgeben. Am Dienstag hob er Richtung Peking ab, davor nahm er sich noch Zeit, um mit der NÖN zu sprechen, und zwar …

… über die stressige letzte Woche : „Am Montag hatten wir die Einkleidung und am Mittwoch waren wir beim Bundespräsidenten. Ansonsten war ich aber nur in meinem Hotelzimmer, weil wegen Corona ich so wenig Kontakt wie möglich haben wollte. Denn sollte jetzt jemand positiv sein, dann waren die letzten vier Jahre für die Fische.“

…über das olympische Flair : „Ich werde bei der Eröffnungsfeier fix dabei sein, das will ich mir unbedingt geben und wer weiß, ob ich in vier Jahren dann noch dabei bin.“

… über das heikle Thema Ernährung : „Beim Testevent im November haben wir uns von Reis, Nudeln und Pommes ernährt, jetzt sind Gott sei Dank auch europäische Köche vor Ort. Die Verpflegung war damals eine Frechheit, wir wurden sogar gewarnt, Fleisch zu essen, weil uns niemand garantieren konnte, was da drinnen ist.“

…über seine sportlichen Ziele : „Als ich beim Testevent die Strecke gesehen habe, war ich happy, weil sie meinem Fahrstil in die Karten spielt. Zudem bin ich körperlich topfit. Ich will jetzt keine große Prognose abgeben, aber ich sage ’mal so: Wenn ich meine Leistung bringe und ein wenig Rennglück habe, ist alles möglich.“

… über die strengen Chinesen : „Eine strengere Blase als jetzt in Peking wird es wohl nirgendwo auf der Welt geben. Die österreichischen Lockdowns sind im Vergleich ein Kindergeburtstag. Auch wird es nicht einfach sein, mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Wer weiß außerdem, wer da aller mithört (lacht) .“