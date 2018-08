„Oops! I did it again.“ Frei nach Popstar Britney Spears konnte Sabine Weber-Treiber nach ihrem Antritt über 50 Meter Freistil bei der Para-Schwimm-EM in Dublin jubeln.

Denn die 39-Jährige schwamm nach 2014 (100 Meter Brust) neuerlich zu einer EM-Medaille. Weber-Treiber holte wie auch schon vor vier Jahren Silber, landete auf Platz zwei hinter Denise Grahl. Die Deutsche war an diesem Tag allerdings nicht zu schlagen, erzielte in 32,83 Sekunden einen neuen Europarekord. Weber-Treiber schlug nach 35,20 Sekunden dahinter an, drei Hundertstel vor der Ukrainerin Anna Hontar. Weber-Treiber konnte äußerst positiv bilanzieren: „Es war ein knappes Rennen und ich konnte alle Reserven mobilisieren und zum zweiten Mal in meiner Karriere eine EM-Medaille gewinnen.“

Größter Erfolg im Dezember 2017

Für die Mödlingerin war es die insgesamt dritte Medaille bei einem Großereignis. Der größte Erfolg ihrer Karriere gelang im Dezember vergangenen Jahres: Da krönte sich die zigfache Staatsmeisterin in Mexico-City über die selbe Distanz zur Weltmeisterin. Der Erfolgshunger ist jedoch noch nicht gestillt und die aktuelle Form macht natürlich Lust auf mehr. Auch bei den Paralympics in Tokio 2020 will Weber-Treiber ein Wörtchen um die Medaillen mitreden.

Weber-Treiber sorgte aber nicht für die einzige österreichische Medaille bei der Para-Schwimm-EM. Auch Andreas Onea (Silber über 200 Meter Lagen und Bronze über 100 Meter Schmetterling) sowie Andreas Ernhofer (Bronze über 50 Meter Brust) schlugen zu.