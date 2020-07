Vergangene Woche durfte auch bei den Galaxy Tigers erstmals seit dem Corona-Lockdown wieder trainiert werden. „Eine riesige Freude“, wie Galaxy-Leiter Thomas Haasmann verriet: „Vor allem bei den Jüngeren hat es sich wie eine richtige Feier angefühlt. Es gab Eis von den Eltern, alle haben sich unglaublich gefreut, endlich wieder da zu sein.“

Eine wenig kritischer betrachtete der ehemalige Olympia-Teilnehmer aber seine erwachsenen Kämpfer: „Die haben alle viel Zeit mit dem Krafttraining verbracht und ausgeschaut wie Bodybuilder, da war teilweise alles steif“, musste Haasmann schmunzeln: „Da darf man jetzt natürlich nicht gleich voll loslegen, sondern muss sehr langsam und penibel wieder zurückkommen.“

Natürlich ist die Pandemie aber auch weiterhin noch in den Köpfen aller Beteiligten: „Wir messen bei allen Trainingsteilnehmern Fieber. Natürlich ist Judo ein Sport, der nicht ohne Körperkontakt funktionieren kann. Zum Glück haben wir hier bei uns sehr viel Platz“, freuen sich Haasmann und Co. Über die knapp 300 m Nutzungsfläche.

Meister wird an einem Tag gekürt

Auch die nationalen und internationalen Turniere stehen noch auf wackligen Beinen – einen ersten Fahrplan gibt es aber bereits. Um den österreichischen Meister zu ermitteln, soll im November ein eintägiges Turnier stattfinden, bei dem die Sieger aus zwei Fünfergruppen aufeinandertreffen.

International sieht die Sache noch einmal schwieriger aus: „Ende August steht ein Vergleichskampf Österreich gegen Deutschland an. Sollten die Zahlen bis dahin nicht drastisch steigen, Ende September ein weiterer in Zagreb. Was den ersten Judo-Grandprix Mitte September betrifft, kann man nur hoffen, sollten nicht alle Nationen teilnehmen können, werden diese zwar stattfinden, allerdings keine Olympiapunkte vergeben werden“, klärt Haasmann auf.