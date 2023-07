Wildegger Voltigerer turnen bei der U21-WM zu Gold und Bronze

Mit Gold und Bronze kehren die Voltigierer des RC Wildegg von der U21-Weltmeisterschaft in Flyinge (Schweden) zurück. Am obersten Treppchen stand Philip Clement. Nach der Pflicht lag der 21-Jährige noch auf dem zweiten Platz. Mit einem überragenden Technikprogramm legte er den Grundstein für den bisher größten Erfolg in seiner Laufbahn. Mit 8,257 Punkten übernahm Clement die Gesamtführung.

Einen Tag später behielt der Leader in der Kür die Nerven und holte sich mit drei Zehntel Vorsprung auf den Deutschen Bela Lehnen den WM-Titel. Clement turnt schon die ganze Saison auf Louis Bonheur. Jenem Pferd, auf das er im Vorjahr bei der EM in Kaposvar kurzfristig umsteigen hatte müssen, nachdem sein Pferd verletzungsbedingt ausgefallen war. Longiert von Lena Kalcher-Prein hatte der Niederösterreicher dann 2022 in Ungarn bei der U21-Europameisterschaft hinter Lehnen Silber geholt.

Weidenauer holt Bronze, Mayerhofer überrascht

Für Anna Weidenauer, die doppelte Junioren-Europameisterin des Vorjahrs, absolvierte in Schweden ihr erstes Championat in der U21-Klasse. Die 18-Jährige vom Team Wildegg, die von Maria Lehrmann longiert wird, meisterte diese Premiere souverän und holte mit einer konstanten Leistung WM-Bronze hinter Alice Layher (Deutschland) und Averill Saunders (Kanada). Teamkollege Paul Ruttkovsky turnte bei den U21-Herren in die Top-Fünf der Welt. Eine echte Talentprobe lieferte die erst 15-jährige Antonia Mayerhofer ab, die bei den Juniorinnen ihr Championatsdebüt ablieferte und dabei sensationell Rang sechs belegte.