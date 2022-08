Zwei Mal Gold für Weidenauer bei Europameisterschaft im Voltigieren

Werbung

Der Finaltag der Junioren bei der Europameisterschaft im Voltigieren in Kaposvar/Ungarn hätte für Österreich nicht besser beginnen können. Nach WM-Silber im Vorjahr konnten Anna Weidenauer und Paul Ruttkovsky heuer in ihrem zweiten Pas-de-deux-Jahr auch noch souverän EM-Gold für Österreich holen.

Weidenauer und Ruttkovsky über ihre Goldmedaille im Pas de deux

„Wahnsinn! Wir sind überglücklich über diese Goldmedaille und möchten uns sehr herzlich bei Lena Kalcher-Prein bedanken, die uns nach dem Ausfall unseres Pferdes Copperfield spontan Louis Bonheur zur Verfügung gestellt hat. Glücklicherweise üben wir auch im Training immer wieder auf verschiedenen Pferden und konnten uns daher wirklich gut umstellen“, strahlten die beiden Akteure vom Union Reitclub Wildegg in Sittendorf.

Vier Medaillen für Wildegg

Doch nicht nur gemeinsam, auch in den Einzelbewerben holte sich das Duo Edelmetall ab. Die amtierende Weltmeisterin im Einzel, Anna Weidenauer, erweiterte ihre Medaillensammlung nach WM-Gold und WM-Silber aus 2021 noch um eine weitere Goldmedaille im Einzel. Für Ruttkovsky war dieses EM-Silber aber die erste Einzelmedaille, da er sich bei der WM 2021 im Einzel mit Blech zufriedengeben musste. „Es war am Freitag schon wirklich super, aber heute hat es sich noch einmal ein bisschen besser angefühlt hier einzulaufen, weil die Stimmung in der Halle so toll war“, strahlten die beiden Niederösterreicher.

Die Medaillensammlung des Union Reitclubs Wildegg rundete Philip Clement ab, der sich in der erstmals ausgetragenen Klasse der U21 Young Vaulter die Silbermedaille holte. „Wir haben in sechs EM-Bewerben insgesamt acht Medaillen gewonnen – zwei Mal Gold, drei Mal Silber und drei Mal Bronze“, resümierte Bundesreferent Manfred Rebel hochzufrieden, der sich neben den Medaillen der Wildegg-Athleten noch über weiteres Edelmetall freuen durfte. In jedem Bewerb konnte sich Österreich eine Medaille schnappen.