Bereits zum 23. Mal ging am Nationalfeiertag in Brunn am Gebirge der traditionelle Pferscher-Lauf über die Bühne. Neben einer Vielzahl an Läufen für Jung und Alt wurde speziell dem jüngeren Publikum ein tolles Rahmenprogramm geboten. Der Startschuss für die Laufbewerbe fiel jeweils am Franz Anderle-Platz.

Knapp 150 Teilnehmer nahmen dabei am Hauptlauf über 5,7 Kilometer teil. Bei den Herren ging es eng her: Zum Sieger kürte sich in 19:26 Minuten letztlich Richard Wagner vom ULC Transfer St. Veit an der Göls. Keine zehn Sekunden dahinter landete Romed Rauth (19:34), Dritter wurde Dejan Popovic in 19:45 Sekunden. Bernhard Deixler (4. in 20:33) war vom Stockerl dann schon weiter entfernt.

Der Frauen-Bewerb war hingegen eine klare Angelegenheit: ULC Riverside Mödling-Athletin Lena Millonig – Vizestaatsmeisterin 2018 über die Distanz von 5.000 Metern – stellte ihre Klasse mit einer Zeit von 20:54 Minuten unter Beweis, verwies Natalia Steiger-Rauth (22:36) mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung auf Rang zwei. Dicht dahinter holte sich Irene Reichl (22:46) den dritten Platz.