Marcel Weigl: Abschied mit einem Sieg

Erstmals wurden die 16. Austrian Open-Super World Tour Finals im neuen Gruppenformat ähnlich des ATP-Masters in Graz ausgetragen. Weil die heimischen Topstars Florian Harca und Emanuel Schöpf verletzt und verhindert waren, war Marcel Weigl als einziger Österreicher über eine Wildcard im Elite-Bewerb am Start.

In seinem allerletzten Elite Einzel-Match auf der FIR World Tour besiegte der bereits 49-jährige RFA-Präsident und Organisator im Generationen-Duell den erst 20-jährigen Sebastian Böhm aus Deutschland im Spiel um Platz sieben denkbar knapp. „Ich bin die FIR World Tour, habe seit der Gründung 2002 in jedem Jahr zumindest ein internationales Turnier bestritten. Und dann noch mit einem Sieg abtreten, das können nicht viele erleben“, so die ehemalige Nummer zwei der Welt, der als Vorbild beweisen möchte, auch in höherem Alter sportliche Höchstleistungen vollbringen zu können.