Goldenes Talent Clarissa Steiner

„Bei der Auslosung war es von Anfang an klar, dass ich Chancen auf den Titel habe“, meinte Clarissa Steiner nach ihrem Triumph bei der U18-Weltmeisterschaft in Langnau (Schweiz). Im Finale setzte sich die Racketsport Vösendorf-Spielerin gegen Landsfrau Paulina Steiner durch: „Ich habe mein Ziel erreicht und bin glücklich über meinen ersten Weltmeistertitel. Darauf baue ich auf und hoffe, dass ich in Zukunft weitere Erfolge habe“, erklärte Steiner, die auch Bronze in der U21 gewann. Die weiteren Vösendorfer Ergebnisse: Mathias Schilling wurde Vierter in der U13. In der U16 belegte Christopher Steiner Platz sieben, Leo Hörtinger Rang 10.