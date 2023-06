Vösendorf stark bei Racketlon-ÖM

Bei den 21. Österreichischen Meisterschaften im Racketlon im Rahmen der Sport Austria Finals zeigte der ASVÖ Racketsport Vösendorf auf. Leonhard Prager sicherte sich beim Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis den U16-Meistertitel und wurde zudem im U21-Bewerb Vizemeister, wobei bestes U21-Mädchen einmal mehr Clarissa Steiner wurde. Im Mixed-Doppel der Allgemeinen Klasse holten Bettina Bugl und Marcel Weigl ebenfalls die Silbermedaille. Im Herren-Doppel sicherten sich Florian Harca mit Marcel Weigl sogar die Goldmedaille. Es war der erste Österreichische Meistertitel für Vereins-Präsident Marcel Weigl nach 13 Jahren. Die Sensation des Wochenendes aber lieferten die Youngsters im Team-Bewerb, der 1. Bundesliga. Leonhard Prager, Leo Hörtinger, Marwin Steiner-Pöschl, Benjamin Radl und Clarissa Steiner holten nach unglaublichen Badminton-Auftritten den dritten Platz am Podest.

Weiter geht es mit dem Highlight der Saison in Vösendorf. Das Sommercamp, die Racketlon Sporttage, in der ersten Ferienwoche von 3. bis 7. Juli ist fast ausgebucht. Restplätze noch per E-Mail an weigl@racketlon.at. Gleich im Anschluss werden in Vösendorf am Freitag 7. Juli (Doppel ab 16:00) und Samstag 8. Juli (Einzel ab 9:00) erstmals Österreichische Meisterschaften im Racketlon ausgetragen.