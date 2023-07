Vösendorfer Racketlon-Asse räumen bei Heimturnier ab

Nach ihrem Weltmeistertitel in der U16-Klasse legten Leo Hörtinger/Leonhard Prager auf nationaler Bühne nach. Sie holten sich in Vösendorf ihren ersten Doppel-Meistertitel in der Allgemeinen Elite-Klasse. Sieger im Amateur-Doppel wurden ihre Trainer Philipp Patzelt und Gustav Andree. Den First-Serve-Bewerb entschieden Lena Hauser und Robin Sam für sich. Im Einzel sicherte sich Florian Harca seinen ersten Titel der Saison. Marcel Weigel musste sich im Endspiel geschlagen geben. Prager holte sich die Bronzemedaille. U16-Meister wurde Romeo Sam und beste Dame des Turniers und damit Österreichische Meisterin wurde Sandra Ettenauer. Im Amateur-Bewerb gewann erneut Patzelt, der sich auch über den ersten Preis bei der Tombola zugunsten bedürftiger Vösendorfer und dem Gewinn eines Thiem-Tennisschlägers freute.