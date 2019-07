Die Glockner-Etappe ist der traditionelle Höhepunkt der Österreich-Rundfahrt. Zehn ambitionierte Hobbysportler machten sich im Rahmen der Ö3-Wecker-Challenge auf, um es mit den besten Kraxler der Radrundfahrt aufzunehmen. Dabei war auch die Vösendorferin Barbara Hopfgartner.

Die Aufgabe: Die zehn Sportler sollten den 13 Kilometer langen Aufstieg von der Mautstation Ferleiten bis zum Ziel am Fuscher Törl gemeinsam schneller bewältigen, als der beste Profi. Hopfgartner trat als neunte und vorletzte Fahrerin in die Pedale. „Es war absolut schrecklich“, meinte Hopfgartner im Interview. „Am Anfang versucht man noch, sich das einzuteilen. Am Ende verliert man aber dennoch alle Kräfte. Das war dann eine reine Laktat-Party“, kann Hopfgartner über ihre Leidensfahrt lachen, immerhin war das Motto der Challenge ja auch „Keine Gnade für die Wade.“

Hopfgartner brauchte für ihren Split 6:36 Minuten. Das Ö3-Challenge-Team benötigte für den Aufstieg 48:16 Minuten. Zwar war diese Zeit die achtschnellste in der 71. Historie der Ö-Tour, doch der Etappensieger bei den Profis war noch mal schneller als die Hobby-Mannschaft. Ben Hermans holte sich in 46:01 Minuten nicht nur den prestigträchtigen Etappensieg am Glockner, sondern verteidigte auch seinen Tour-Gesamtsieg aus dem Vorjahr.